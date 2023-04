OTTAWA, ON, le 18 avril 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour commémorer la fusillade de masse survenue en Nouvelle-Écosse il y a trois ans :

« Il y a trois ans, les 18 et 19 avril 2020, la fusillade de masse la plus meurtrière de l'histoire canadienne a bouleversé la Nouvelle-Écosse et le Canada tout entier. En cette triste journée, nous nous souvenons des gens que nous avons perdus, et leur souvenir reste gravé dans nos cœurs. Nos pensées accompagnent toutes les personnes qui ont été touchées à jamais par cette tragédie insensée.

« Dans la foulée de cette attaque, les Canadiens de partout au pays se sont unis dans le deuil et la solidarité. Comme Canadiens, nous avons été fidèles à ce que nous sommes en tenant des vigiles à la mémoire des victimes et en nous mobilisant pour apporter du soutien aux personnes touchées. Tandis que nous continuons aujourd'hui de rendre hommage aux personnes décédées, la force et la résilience témoignées par les familles, les survivants et l'ensemble des Néo-Écossais sont pour moi une source d'inspiration.

« Le mois dernier, la Commission des pertes massives a déposé son rapport final. Pendant que nous examinerons les recommandations liées au gouvernement fédéral et que nous y donnerons suite, nous travaillerons de près avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, ainsi qu'avec les personnes et les communautés touchées, pour veiller à ce qu'une telle tragédie ne se reproduise jamais. Le gouvernement du Canada a déjà pris des mesures pour que les Canadiens soient en sécurité dans leurs communautés, et nous avons investi dans l'amélioration du soutien en matière de santé mentale - par exemple en créant le portail Espace mieux-être Canada et l'application Mieux-être, qui permettent d'avoir accès tous les jours, 24 heures sur 24, à de l'aide pouvant aller de l'information à la mise en relation avec des professionnels.

« Aujourd'hui, le Canada se souvient des 22 personnes, y compris une femme qui attendait un enfant, dont la vie a pris fin abruptement en ce jour qui figure parmi les plus sombres de l'histoire canadienne. Nous ne les oublierons jamais. À la population de la Nouvelle-Écosse : nous savons que la douleur, les traumatismes et les deuils déchirants ne s'effaceront jamais entièrement, mais aujourd'hui et tous les jours, nous sommes à vos côtés. »

