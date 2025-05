OTTAWA, ON, le 13 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé la composition du nouveau Conseil des ministres du Canada.

Les Canadiens et les Canadiennes ont élu ce nouveau gouvernement en lui confiant un mandat clair : établir une nouvelle relation économique et de sécurité avec les États-Unis, bâtir une économie plus forte, réduire le coût de la vie et assurer la sécurité de nos communautés. Cette équipe ciblée saura s'acquitter de ce mandat pour apporter les changements nécessaires de toute urgence et avec détermination.

Le nouveau gouvernement prendra des mesures pour stimuler les investissements et bâtir une nouvelle économie canadienne qui permettra de créer des emplois mieux rémunérés, d'accroître les revenus et de résister aux éventuelles secousses. Les membres de ce nouveau gouvernement travailleront en collaboration avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones pour favoriser les investissements dans la construction de notre pays, lesquels appuieront la mission principale du gouvernement, à savoir bâtir une économie forte et unie - l'économie la plus forte du G7.

Le nouveau Conseil des ministres est composé comme suit :

Shafqat Ali , président du Conseil du Trésor

, président du Conseil du Trésor Rebecca Alty , ministre des Relations Couronne-Autochtones

, ministre des Relations Couronne-Autochtones Anita Anand , ministre des Affaires étrangères

ministre des Affaires étrangères Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

ministre de la Sécurité publique François- Philippe Champagne , ministre des Finances et du Revenu national

, ministre des Finances et du Revenu national Rebecca Chartrand , ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord Julie Dabrusin , ministre de l'Environnement et du Changement climatique

, ministre de l'Environnement et du Changement climatique Sean Fraser , ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

, ministre de la Justice et procureur général du et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du atlantique Chrystia Freeland , ministre des Transports et du Commerce intérieur

, ministre des Transports et du Commerce intérieur Steven Guilbeault , ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles Mandy Gull-Masty , ministre des Services aux Autochtones

, ministre des Services aux Autochtones Patty Hajdu , ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l' Ontario

, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le l' Tim Hodgson , ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles Mélanie Joly , ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique pour les régions du Québec Dominic LeBlanc , président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne

, président du Conseil privé du Roi pour le et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne Joël Lightbound , ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement

, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement Heath MacDonald , ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Steven MacKinnon , leader du gouvernement à la Chambre des communes

, leader du gouvernement à la Chambre des communes David J. McGuinty , ministre de la Défense nationale

, ministre de la Défense nationale Jill McKnight , ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale Lena Metlege Diab , ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Marjorie Michel , ministre de la Santé

, ministre de la Santé Eleanor Olszewski , ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique pour les Prairies Gregor Robertson , ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique pour le Pacifique Maninder Sidhu , ministre du Commerce international

, ministre du Commerce international Evan Solomon , ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l' Ontario

, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le l' Joanne Thompson , ministre des Pêches

, ministre des Pêches Rechie Valdez , ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

Le Conseil des ministres pourra compter sur le soutien de 10 secrétaires d'État, qui assureront un leadership spécialisé sur d'importantes questions et priorités dans le cadre du portefeuille de leur ministre.

Les nouveaux secrétaires d'État sont les suivants :

Buckley Belanger , secrétaire d'État (Développement rural)

, secrétaire d'État (Développement rural) Stephen Fuhr , secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) Anna Gainey , secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse)

, secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse) Wayne Long , secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières)

, secrétaire d'État (Agence du revenu du et Institutions financières) Stephanie McLean , secrétaire d'État (Aînés)

, secrétaire d'État (Aînés) Nathalie Provost , secrétaire d'État (Nature)

, secrétaire d'État (Nature) Ruby Sahota , secrétaire d'État (Lutte contre la criminalité)

, secrétaire d'État (Lutte contre la criminalité) Randeep Sarai , secrétaire d'État (Développement international)

, secrétaire d'État (Développement international) Adam van Koeverden , secrétaire d'État (Sports)

, secrétaire d'État (Sports) John Zerucelli , secrétaire d'État (Travail)

« Le nouveau Conseil des ministres du Canada est conçu pour apporter les changements que les Canadiens et les Canadiennes souhaitent et méritent. Les membres du Conseil et les secrétaires d'État qui les soutiennent sont tous appelés et encouragés à faire preuve de leadership, à proposer de nouvelles idées, à établir des objectifs clairs et à prendre des mesures décisives dans le cadre de leur travail. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

