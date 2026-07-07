Huit pays s'engagent à soutenir les efforts dirigés par le Canada pour mettre en place la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience

ANKARA, Türkiye, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Dans un monde plus dangereux et plus divisé, la sécurité du Canada ainsi que celle de nos Alliés et de nos partenaires dépendent de la solidité de nos partenariats et de la résilience de notre base industrielle. Pour relever les défis actuels, nous devons agir rapidement et à grande échelle afin de mobiliser des investissements dans le domaine de la défense, d'accroître la production de défense et de renforcer notre sécurité collective. À cette fin, le Canada dirige les efforts visant à mettre en place la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience, une nouvelle institution financière multilatérale qui réunira des partenaires aux vues communes afin de mobiliser et de déployer des capitaux privés et de soutenir la sécurité collective.

Une étape importante a été franchie en avril : à l'issue de négociations multilatérales tenues à Montréal, le Canada et ses partenaires ont approuvé les statuts constitutifs de la Banque, lesquels établiront le cadre de cette nouvelle institution. Au cours de ces négociations, les pays participants ont choisi à l'unanimité le Canada comme pays hôte du futur siège de la Banque. L'ensemble des articles de la Charte, négociés avec succès à Montréal en avril 2026, constituent la seule base pour la mise en place de la Banque.

Aujourd'hui, au Sommet de l'OTAN de 2026 à Ankara, en Türkiye, le premier ministre Mark Carney a salué la décision des pays suivants de soutenir les efforts dirigés par le Canada pour mettre en place la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience : l'Albanie, la Belgique, la Grèce, la Lettonie, le Luxembourg, la Roumanie, la Türkiye et l'Ukraine. Ces pays seront chargés de définir les premières politiques et directives de la Banque, d'orienter ses activités et de veiller à ce que ses retombées profitent aux économies des pays membres.

L'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie a mis en évidence la nécessité pour les Alliés de produire des capacités de défense à la vitesse et à l'échelle requises pour reconstituer les stocks et renforcer l'Alliance à long terme. Alors que l'Ukraine continue de défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale, le Canada reconnaît l'importance d'accélérer le déploiement de technologies éprouvées au combat et d'élargir les partenariats industriels entre les pays membres, en accordant une attention particulière aux membres confrontés à une agression armée. La Banque constitue une réponse pragmatique et tournée vers l'avenir qui contribuera à mobiliser les investissements nécessaires pour relever ces défis.

En tant que pays hôte, le Canada pilote la mise en place de la Banque aux côtés de ses Alliés et partenaires. La Banque tirera parti de sa solide cote de crédit pour fournir des financements à long terme et à faible coût à l'appui d'initiatives en matière de défense, de sécurité et de résilience menées dans l'ensemble des chaînes d'approvisionnement, aidant ainsi les gouvernements et les petites et moyennes entreprises à combler des manques de financement critiques. Elle fournira des garanties visant à accroître la disponibilité de capitaux abordables, tout en proposant des prêts aux pays membres pour favoriser les investissements prioritaires. Avant tout, les activités de la Banque contribueront à créer de nombreux emplois dans les pays membres, grâce à de nouvelles commandes pour les entreprises du secteur de la défense et à de nouveaux partenariats dans des secteurs émergents allant de l'intelligence artificielle et de l'informatique quantique à l'espace et aux capacités cybernétiques.

Réduire le coût des capitaux contribuera à atténuer les pressions inflationnistes dans les industries de la défense et à double usage, permettant ainsi aux pays de tirer davantage parti de leurs investissements dans la défense tout en renforçant les capacités industrielles au sein de l'Alliance. La Banque viendra compléter les instruments nationaux et multilatéraux qui soutiennent la production de défense, sans pour autant faire double emploi avec ceux-ci.

Le Canada invite désormais les pays partenaires à lancer leurs processus nationaux respectifs d'adoption des traités, dans le but commun d'assurer la mise en service de la Banque en 2027. Aux côtés de ses Alliés et partenaires, le Canada continuera à diriger la prochaine phase de ces travaux visant à rendre la Banque opérationnelle et à renforcer notre sécurité collective pour les années à venir.

Citations

« Le Canada joue un rôle de premier plan dans la mise en place des fondements de notre sécurité collective. La Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience permettra de mobiliser des investissements, de renforcer notre base industrielle de défense et de faire en sorte que le Canada et nos Alliés aient la capacité de relever ensemble les défis d'un monde plus dangereux et plus divisé. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« En tant que pays agissant comme chef de file dans la création de la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience, le Canada rassemble les Alliés et les partenaires afin de renforcer notre sécurité commune. En aidant les PME à se développer et à saisir de nouvelles occasions, la Banque renforcera notre capacité collective à produire et à exporter des capacités de défense pour répondre à une demande mondiale croissante. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« La Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience témoigne de notre volonté commune de renforcer à la fois notre sécurité collective et notre résilience économique. En mobilisant des investissements publics et privés, le Canada et ses Alliés acquièrent les capacités industrielles nécessaires pour relever les défis actuels et soutenir une Alliance plus forte pour l'avenir. »

-- L'hon. Anita Anand, ministre des Affaires étrangères

Faits saillants

Isabelle Hudon, PDG de la Banque de développement du Canada, est la négociatrice en chef du Canada pour l'établissement de la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience.

Une étape importante a été franchie en avril, lorsque, à l'issue de négociations multilatérales à Montréal, le Canada et ses partenaires se sont mis d'accord sur les statuts constitutifs de la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience, qui établiront le cadre de cette nouvelle institution. Au cours de ces négociations, les pays participants ont choisi à l'unanimité le Canada pour accueillir le futur siège de la Banque. L'ensemble des articles de la Charte, négociés avec succès à Montréal en avril 2026, constituent la seule base pour la création de la Banque.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite aux investissements sans précédent réalisés par le gouvernement fédéral au cours de la dernière année en vue de réinvestir pour rebâtir et réarmer les Forces armées canadiennes. En une année, nous avons investi plus de 65 milliards de dollars dans la défense et la sécurité, et le Canada a atteint l'objectif de 2 % de dépenses en matière de défense pour la première fois depuis la chute du mur de Berlin. Nous sommes en bonne voie de respecter l'engagement en matière d'investissements de défense de l'OTAN consistant à consacrer 5 % du PIB à la défense d'ici 2035. Afin de permettre aux industries de la défense de se diversifier plus facilement et de maximiser les retombées offertes à l'économie canadienne, le gouvernement a mis en place l'Agence de l'investissement pour la défense et adopté la Stratégie industrielle de défense. L'Agence de l'investissement pour la défense modernise les achats de défense du Canada en centralisant le savoir-faire, en réduisant la paperasserie et en simplifiant les processus de prise de décision afin de soutenir la mise en œuvre de la Stratégie industrielle de défense du Canada et l'accélération des investissements en défense. La Stratégie industrielle de défense permet à l'industrie canadienne de tirer parti d'un investissement de 180 milliards de dollars dans les occasions d'approvisionnement en matière de défense et de 290 milliards de dollars dans les occasions d'investissement en capital liées à la défense au Canada dans les 10 prochaines années.

Le secteur canadien de la défense contribue de manière importante à l'économie. En effet, en 2024, plus de 530 entreprises y étaient directement liées, représentant 37 700 emplois, et contribuant à la création de 62 100 emplois au total sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la défense. La même année, ces entreprises ont généré 17,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires et ont contribué à hauteur de 8,6 milliards de dollars au PIB sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la défense.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]