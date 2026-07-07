Le premier ministre Carney rencontre le président de l'Ukraine Volodymyr Zelenskyy

ANKARA, Türkiye, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, en marge du Sommet de l'OTAN de 2026 qui se tient à Ankara, en Türkiye.

Le premier ministre et le président ont discuté des derniers développements sur le terrain ainsi que des efforts diplomatiques en cours. Le premier ministre Carney a réaffirmé le soutien indéfectible du Canada à l'Ukraine, qui continue de défendre sa souveraineté et de rechercher une paix juste et durable.

Dans le cadre de l'engagement de 2,8 milliards de dollars que le Canada a pris cette année en matière de soutien militaire, le premier ministre Carney a annoncé une aide militaire en faveur de l'Ukraine, qui comprend notamment une contribution de 475 millions de dollars pour l'achat de munitions, de 400 millions de dollars pour la production de 35 véhicules blindés fabriqués au Canada et de 50 millions de dollars pour la fourniture de technologies essentielles et d'équipements d'ingénierie.

Il a également souligné la décision prise en début d'année de prolonger jusqu'en 2029 l'opération UNIFIER, la mission canadienne de formation et de renforcement des capacités en Ukraine.

Les dirigeants ont discuté du renforcement des partenariats industriels dans le domaine de la défense, notamment en vue du développement conjoint de drones, un secteur dans lequel l'Ukraine dispose d'un savoir-faire de premier plan à l'échelle mondiale. Le premier ministre Carney a salué le soutien de l'Ukraine à la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience et a souligné le rôle de cette dernière dans le renforcement de la production de défense des Alliés.

Le premier ministre Carney a réaffirmé le soutien du Canada à la reconstruction de l'Ukraine, en soulignant le savoir-faire canadien dans les domaines de l'énergie et des infrastructures. Il a souligné le soutien du Canada aux efforts en cours visant à faire en sorte que les responsables répondent de leurs actes, notamment par le biais de sanctions.

Le premier ministre Carney et le président Zelenskyy ont convenu de rester en contact étroit et régulier.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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