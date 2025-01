OTTAWA, ON, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante en hommage à l'honorable Nello Altomare :

« La semaine dernière, le Canada a perdu Nello Altomare, un fonctionnaire dévoué, un chef de file communautaire et un porte-parole des gens du Manitoba.

« Durant toute sa vie, M. Altomare a été guidé par la volonté de créer un avenir meilleur. Durant sa carrière d'enseignant et de directeur d'une école secondaire comme dans ses fonctions de député à l'Assemblée législative du Manitoba et, plus récemment, de ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance de la province, il a changé de manière concrète et positive la vie des gens qui l'entourent, en particulier les élèves.

« Nous nous souviendrons de son leadership et de son engagement, qui se refléteront dans toutes les politiques qu'il a contribué à mettre en œuvre. Pensons notamment au programme universel d'alimentation scolaire du Manitoba, qui sera préservé pour le bien des prochaines générations sous le nom de "Nello's Law" (loi de Nello). Je me souviens très bien de la dernière fois que j'ai vu Nello. C'était lors d'une annonce sur l'alimentation scolaire à Winnipeg, où il a parlé avec une énergie et une positivité incroyables de la façon dont les programmes d'alimentation scolaire ne visent pas seulement à nourrir les enfants, mais aussi à créer des communautés sans barrières.

« Au nom de tous les Canadiens, j'adresse mes plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux proches de M. Altomare en cette période difficile. Puissiez-vous trouver du réconfort dans les résultats durables de son travail et les nombreuses vies qu'il a touchées. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]