Déclaration du premier ministre du Canada pour saluer le nouveau premier ministre du Royaume-Uni

OTTAWA, le 24 juill. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour saluer le nouveau premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Boris Johnson, qui est devenu premier ministre du Royaume-Uni.

« Des siècles d'histoire et de traditions communes unissent le Canada et le Royaume-Uni. Nous sommes des alliés inébranlables et des partenaires proches, qu'il soit question de promouvoir nos valeurs communes, de défendre l'ordre international fondé sur des règles ou de bâtir un avenir plus prospère pour tous.

« Notre amitié repose sur les liens étroits qui unissent nos populations. Je suis impatient de travailler avec M. Johnson en vue de créer des bons emplois pour la classe moyenne du Canada et du Royaume-Uni, et de lutter contre les changements climatiques. Alors que le Royaume-Uni s'apprête à quitter l'Union européenne, nous renouvellerons et renforcerons notre partenariat stratégique, notamment notre très fructueuse relation de longue date en matière de commerce.

« Je tiens également à remercier Theresa May pour son travail en vue de renforcer la relation entre le Canada et le Royaume-Uni pendant ses trois années à titre de première ministre. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : media@pmo-cpm.gc.ca

Related Links

http://pm.gc.ca/