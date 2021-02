OTTAWA, ON, le 13 févr. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour féliciter le nouveau premier ministre de l'Italie, Mario Draghi :

« Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à féliciter Mario Draghi, qui est devenu premier ministre de l'Italie.

« Le Canada et l'Italie entretiennent des relations étroites, fondées sur des priorités communes et des liens solides entre les gens. Nous sommes des partenaires sur la scène mondiale, notamment au sein du G7, de l'OTAN et d'autres organisations internationales importantes. Ensemble, nous continuerons de lutter contre les inégalités et les changements climatiques, de renforcer l'autonomie des femmes et des filles et de promouvoir la démocratie et la sécurité internationale. Grâce à l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, nous sommes également en mesure de créer des opportunités pour nos pays et nos populations.

« Je suis impatient de travailler avec le premier ministre Draghi en vue de continuer à renforcer les relations entre le Canada et l'Italie. Je me réjouis aussi de collaborer avec l'Italie alors que le pays agira à titre de président du G20 et de co-organisateur de la COP26 cette année. Nous travaillerons à remédier aux conséquences sanitaires, sociales et économiques de la pandémie mondiale de COVID-19 ainsi qu'à créer des emplois et à assurer une relance économique solide dans nos deux pays.

« Je tiens également à remercier l'ancien premier ministre Giuseppe Conte pour son amitié et ses contributions aux relations entre le Canada et l'Italie au fil des ans, notamment pour sa collaboration durant le Sommet du G7 à Charlevoix et dans le cadre de la coordination de la réponse internationale au virus. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets. »

