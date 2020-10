Déclaration du premier ministre du Canada concernant les résultats de l'élection générale en Nouvelle-Zélande

OTTAWA, ON, le 17 oct. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant les résultats de l'élection générale en Nouvelle-Zélande :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite la première ministre Jacinda Ardern pour sa victoire électorale.

« Au fil des ans, la première ministre Ardern et moi avons travaillé ensemble à l'avancement des dossiers qui comptent le plus pour les Canadiens et les Néo-Zélandais, notamment faire face aux effets sanitaires et économiques de la pandémie de COVID-19, assurer une relance économique durable et inclusive pour tous, lutter contre les changements climatiques et renforcer l'autonomisation des femmes et des filles à travers le monde. Son dévouement et sa détermination ont permis de faire avancer ces enjeux importants, et je suis impatient de poursuivre notre progrès en vue de bâtir un monde plus inclusif, équitable et résilient pour tous.

« Le Canada et la Nouvelle-Zélande jouissent d'une profonde amitié qui repose sur des liens étroits entre leurs populations et des priorités communes. Nos deux pays continueront de défendre ensemble nos valeurs partagées et les institutions internationales, alors que nous bâtissons un avenir prospère pour tous les citoyens au moyen d'ententes telles que l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste et l'Arrangement mondial sur le commerce et le genre, lequel a récemment été conclu. Je suis impatient de travailler en collaboration avec la première ministre Ardern à l'avancement de ces priorités, lorsque la Nouvelle-Zélande accueillera le forum de la Coopération économique Asie-Pacifique l'an prochain.

« Nous restons déterminés à resserrer nos relations et à bâtir un monde plus juste, durable et pacifique. »

