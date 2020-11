OTTAWA, ON, le 7 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le résultat de l'élection présidentielle aux États-Unis :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Joe Biden et Kamala Harris pour leur élection à titre de prochain président et de prochaine vice-présidente des États-Unis d'Amérique.

« Le Canada et les États-Unis entretiennent une relation extraordinaire et unique sur la scène mondiale. L'espace géographique que nous partageons, nos intérêts communs, nos liens personnels étroits et nos solides rapports économiques font de nous des amis, des partenaires et des alliés proches. Nous nous appuierons sur cette base pour assurer la santé et la sécurité de nos populations face aux impacts de la pandémie mondiale de COVID-19, ainsi que pour favoriser la paix et l'inclusion, la prospérité économique et la lutte contre les changements climatiques à travers le monde.

« Je suis impatient de travailler avec le président élu Biden, la vice-présidente élue Harris, leur administration et le Congrès des États-Unis pour que nous puissions relever ensemble les plus grands défis mondiaux. »

