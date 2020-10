OTTAWA, ON, le 25 oct. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant les résultats des élections provinciales en Colombie-Britannique :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite John Horgan et le Nouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique pour leur victoire électorale.

« Je suis impatient de poursuivre mon étroite collaboration avec le premier ministre Horgan et le gouvernement de la Colombie-Britannique afin d'assurer la sécurité et la santé des Canadiens et de venir en aide à ceux qui en ont besoin alors que nous faisons face aux impacts de la pandémie mondiale.

« Dans le cadre de notre solide partenariat, nous avons réalisé de grands progrès pour les Britanno-Colombiens et tous les Canadiens. Grâce aux investissements dans le projet de métro Broadway, à la signature d'un accord bilatéral sur l'apprentissage et la garde de jeunes enfants ainsi qu'à une entente de dix ans qui permettra de réparer et d'accroître les logements sociaux et communautaires, nous rendons le coût de la vie plus abordable. Par la même occasion, nous nous attaquons aussi aux dossiers les plus importants pour la province et le pays.

« Ensemble, nous rebâtirons en mieux après cette crise et créerons un pays en meilleure santé, plus équitable, plus résilient et plus respectueux de l'environnement pour tous les Canadiens. »

