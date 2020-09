OTTAWA, ON, le 14 sept. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant les résultats des élections provinciales au Nouveau-Brunswick :

« Les Néo-Brunswickois ont choisi d'élire un gouvernement majoritaire dirigé par le Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick.

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Blaine Higgs pour sa réélection au poste de premier ministre.

« Je suis impatient de continuer à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement provincial au moment où nous nous remettons de la pandémie mondiale de COVID-19. Ensemble, nous continuerons de relancer l'économie en toute sécurité et de jeter les bases qui permettront aux communautés du Nouveau-Brunswick de rester fortes et en santé. Grâce aux investissements prévus dans l'Accord sur la relance sécuritaire, du partenariat soutenu dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique et des travaux en cours concernant les énergies propres et l'électrification, nous bâtirons non seulement une économie plus résiliente dans la province, mais également un Canada qui est à la fois plus sain, sécuritaire, propre et compétitif ainsi que plus juste et inclusif. »

