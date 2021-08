OTTAWA, ON, le 11 août 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le verdict pour Michael Spavor :

« La condamnation et la peine imposées par la Chine à l'encontre de Michael Spavor sont absolument inacceptables et injustes.

« Le verdict rendu pour M. Spavor arrive après plus de deux ans et demi de détention arbitraire, un manque de transparence dans le processus judiciaire et un procès qui n'a pas même satisfait aux normes minimales requises par le droit international.

« Pour M. Spavor, ainsi que pour Michael Kovrig, qui est également détenu arbitrairement, notre priorité absolue reste d'obtenir leur libération immédiate. Nous continuerons de travailler sans relâche pour qu'ils rentrent à la maison le plus tôt possible.

« Nos pensées, et celles de tous les Canadiens, accompagnent M. Spavor et ses proches en cette période incroyablement difficile. Le gouvernement du Canada continue de fournir une aide consulaire à M. Spavor et à sa famille afin d'assurer son retour en toute sécurité.

« Je tiens à remercier les nombreux partenaires, amis et alliés du Canada pour leur solidarité et leur soutien en faveur de la libération de M. Spavor et de M. Kovrig, et pour leur opposition à la pratique de la détention arbitraire. Nous ne relâcherons pas nos efforts tant qu'ils ne seront pas de retour à la maison en toute sécurité. »

