OTTAWA, ON, le 18 avril 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le premier anniversaire de la fusillade tragique survenue en Nouvelle-Écosse :

« Il y a un an, 22 Canadiens et Canadiennes ont été tués de façon insensée et trois autres personnes ont été blessées lorsqu'un tireur s'est déchaîné dans de petites villes de la Nouvelle-Écosse.

« En cet anniversaire solennel, nous portons les victimes dans nos cœurs et honorons leur mémoire. Leur mort a bouleversé les communautés très unies de la Nouvelle-Écosse ainsi que le Canada tout entier. Nos pensées accompagnent tous ceux qui ont perdu un membre de leur famille, un ami, un voisin ou un être cher. Nous pensons également à tous ceux qui continuent de vivre avec la douleur et la tristesse provoquées par cette tragédie.

« Aujourd'hui, nous rendons également hommage au gendarme Chad Morrison, qui a subi des blessures lorsqu'il a rencontré le tireur, et à la gendarme Heidi Stevenson, qui a fait l'ultime sacrifice dans l'exercice de ses fonctions. Ces premiers intervenants et beaucoup d'autres ont affronté le danger sans hésiter. Pendant ces journées parmi les plus sombres de l'histoire de la Nouvelle-Écosse, nous avons vu - par leur exemple extraordinaire - le meilleur de ce que notre pays a à offrir.

« J'espère que tous les Canadiens prendront un moment aujourd'hui pour se souvenir de ceux dont la vie a changé à jamais les 18 et 19 avril 2020. À tous les Néo-Écossais : ni personne ni aucune communauté ne devrait jamais avoir à subir une violence et un deuil aussi insensés. Durant la dernière année, vous avez réagi à cette tragédie inimaginable avec une force incroyable, et vous avez continué à avancer. Vous êtes véritablement "Nova Scotia Strong".

« Notre soutien à votre égard, à l'image de votre résilience, est inébranlable. »

