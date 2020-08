OTTAWA, ON, le 6 août 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le départ prochain à la retraite du premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil :

« Au nom du gouvernement du Canada, je remercie le premier ministre McNeil pour les services qu'il a rendus à la Nouvelle-Écosse et au Canada.

« Au fil des ans, il a fait preuve d'un leadership solide tant pour la province que pour le pays, y compris au cours de cette période sans précédent. Grâce à ses efforts pour faire avancer la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, promouvoir l'énergie propre et, plus récemment, soutenir l'Accord sur la relance sécuritaire et la lutte pancanadienne contre les impacts de la COVID-19, le premier ministre McNeil a été un excellent partenaire au sein de la fédération.

« Ensemble, nous avons réalisé des progrès considérables dans les dossiers qui comptent le plus pour les Néo-Écossais et tous les Canadiens. Le premier ministre McNeil a toujours bien défendu les intérêts de sa province et du Canada atlantique, et cela nous manquera à la table des premiers ministres.

« Je remercie le premier ministre McNeil pour ses 17 années de loyaux services et lui offre, ainsi qu'à sa famille, mes meilleurs vœux de succès pour l'avenir. »

