OTTAWA, ON, le 29 avril 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de l'ancien juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Thomas Berger :

« Aujourd'hui, je me joins aux Canadiens pour pleurer la perte de Thomas Berger, avocat et militant des droits autochtones et environnementaux parmi les plus respectés au Canada, et ancien juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

« M. Berger a mené une brillante carrière, qui s'est étalée sur plus d'un demi-siècle et durant laquelle il a occupé diverses fonctions. Il a été député fédéral ainsi que membre de l'Assemblée législative et chef de l'opposition officielle en Colombie-Britannique. Défenseur des droits de la personne et éminent avocat, il a eu une profonde influence sur les paysages juridiques provincial et fédéral. Il s'est fait le porte-voix de milliers de personnes et a jeté les bases d'un avenir meilleur et plus juste pour des millions de citoyens à travers le Canada, particulièrement les résidents du Nord et les peuples autochtones.

« M. Berger a représenté la Nation Nisga'a dans la cause historique Calder c. la Colombie-Britannique, qui a amené la Cour suprême du Canada à reconnaître, pour la première fois, le titre ancestral à l'égard des terres. À 38 ans, M. Berger a été nommé à la Cour suprême de la Colombie-Britannique et, à ce titre, il a joué un rôle crucial dans de nombreux autres dossiers liés aux droits autochtones. Pour ses nombreuses contributions, M. Berger a été décoré de l'Ordre du Canada en 1990 et de l'Ordre de la Colombie-Britannique en 2004.

« Nous nous souviendrons de M. Berger comme d'un porte-parole accompli. Non seulement a-t-il donné une voix à ceux qui n'en avaient pas, mais il les a véritablement écoutés. Ce faisant, il a donné à toute une génération de dirigeants les outils nécessaires pour devenir les porte-parole de leurs propres communautés.

« Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de M. Berger. Le Canada est un pays plus fort, plus juste et plus inclusif grâce à l'attachement à la justice sociale et au service à la population dont il a fait preuve durant toute sa vie. »

