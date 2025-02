OTTAWA, ON, le 5 févr. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de Son Altesse le prince Karim al-Hussaini, Aga Khan IV :

« C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès de Son Altesse l'Aga Khan. Dirigeant reconnu, Son Altesse était une source d'inspiration pour de très nombreuses personnes. Il était également un ami très cher à mon père, ainsi qu'à ma famille et moi. En vérité, il était l'ami de tous les Canadiens et de tous ceux qui rêvent d'un monde plus pacifique.

« Son Altesse a consacré sa vie à promouvoir la compassion et la prospérité pour tous. À cet égard, il a lancé des initiatives dans les domaines de l'éducation, des soins de santé et du développement économique. Il a également travaillé à jeter des ponts entre les communautés et à aider les personnes les plus marginalisées, en particulier les femmes et les filles. Enfin, il a fait preuve d'un engagement indéfectible en faveur de la diversité et de l'inclusion.

« Respecté et aimé dans le monde entier, Son Altesse était citoyen honoraire du Canada et Compagnon honoraire de l'Ordre du Canada. Les liens qu'il a noués avec notre pays perdureront grâce au Centre mondial du pluralisme, l'organisation de bienfaisance née des efforts déployés par l'Aga Khan pour bâtir un monde meilleur et plus chaleureux. L'héritage de Son Altesse se perpétuera également à travers le Musée Aga Khan à Toronto, le premier musée d'Amérique du Nord consacré exclusivement aux arts islamiques.

« Je me joins aux millions de musulmans ismaéliens, y compris ceux du Canada, pour pleurer son décès. Au nom de tous les Canadiens, je présente mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de l'Aga Khan ainsi qu'aux fidèles de Son Altesse au Canada et dans le monde entier. »

