OTTAWA, ON, le 15 oct. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de l'ancien sénateur Raymond C. Setlakwe :

« C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès de l'ancien sénateur Raymond C. Setlakwe.

« Avocat et homme d'affaires de profession, M. Setlakwe était un membre actif, généreux et respecté de la communauté dans sa ville natale de Thetford Mines, au Québec, et ailleurs. Tout au long de sa vie, il a accordé la priorité aux autres. Il a soutenu diverses organisations, dont des hôpitaux et des établissements d'enseignement, et y a fait du bénévolat. En 1996, il est devenu membre de l'Ordre du Canada, en reconnaissance de ses services à la communauté.

« M. Setlakwe a été nommé au Sénat en 2000. Au cours de son mandat de sénateur, il a été membre de comités permanents dans de multiples domaines, notamment les affaires étrangères, les banques, le commerce et les langues officielles. Descendant d'immigrants arméniens, il a plaidé pour la reconnaissance du génocide arménien, pour laquelle le Sénat a adopté une motion en 2002.

« Homme de famille dévoué, M. Setlakwe laissera à beaucoup de gens le souvenir de son amour de la vie, de sa passion pour la politique et de son travail inlassable pour défendre les intérêts et le bien-être de sa communauté.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux anciens collègues de M. Setlakwe et à la population du Québec. »

