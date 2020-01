Déclaration du premier ministre concernant le décès de l'honorable John C. Crosbie

OTTAWA, le 10 janv. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de l'honorable John C. Crosbie :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux citoyens de Terre-Neuve-et-Labrador et aux gens de partout au pays pour pleurer le décès de l'honorable John C. Crosbie, ancien membre du Conseil des ministres et lieutenant-gouverneur de Terre-Neuve-et-Labrador.

« Réputé pour son sens de la répartie et pour avoir été une véritable force de la nature, M. Crosbie a grandement contribué à sa province et son pays. Tout au long de sa carrière remarquable, il était au service de sa communauté sur la scène municipale, provinciale et fédérale. Le travail qu'il a réalisé au sein du Conseil des ministres du gouvernement fédéral afin de promouvoir le libre-échange a changé le visage de notre pays et créé de nouvelles opportunités pour les Canadiens d'un océan à l'autre.

« Avocat de profession, il a également occupé le poste de chancelier de la Memorial University of Newfoundland.

« Les services distingués qu'il a rendus au Canada lui ont valu le titre d'Officier de l'Ordre du Canada en 1999. Il a également reçu la Médaille du jubilé de Sa Majesté la Reine Elizabeth II en 2002 et la Médaille du jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II en 2012.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos sincères condoléances à sa famille et à ses nombreux amis. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/