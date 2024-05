OTTAWA, ON, le 11 mai 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de l'honorable Jim Peterson :

« C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de l'honorable Jim Peterson, ancien député de Willowdale, à Toronto, en Ontario.

« Avocat de profession, Jim s'est établi comme un juriste respecté et distingué avant de se lancer dans la politique. Après avoir été élu député de Willowdale, il a défendu sans relâche les intérêts de ses électeurs. Au cours de son mandat de député, Jim a joué un rôle essentiel dans l'élaboration de la politique commerciale internationale du Canada en tant que secrétaire d'État sous le premier ministre Chrétien, puis en tant que ministre du Commerce international sous le premier ministre Martin. Jim a apporté une contribution inestimable à la prospérité économique du Canada et a fait preuve d'un engagement remarquable sur la scène internationale.

« Le leadership et le dévouement de Jim ont laissé une marque indélébile sur le paysage politique canadien. Après avoir servi ses concitoyens avec brio pendant 23 ans, Jim a quitté la vie politique en 2007. Il a continué de soutenir la philanthropie, démontrant ainsi son engagement inébranlable envers la justice et l'égalité et sa volonté d'améliorer la vie d'autrui.

« Alors que nous réfléchissons à l'héritage remarquable que Jim nous a laissé, nous nous inspirons du dévouement exemplaire dont il a fait preuve pour bâtir un Canada plus inclusif et plus prospère. Au nom de tous les Canadiens, je présente mes sincères condoléances à la famille et aux amis de Jim. Il nous manquera énormément. »

