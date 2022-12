OTTAWA, ON , le 12 déc. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de l'honorable Jim Carr :

« C'est avec une profonde tristesse et le cœur lourd que j'ai appris aujourd'hui le décès de Jim Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud, ancien ministre fédéral et un ami proche. Sa passion, sa ténacité, son intégrité, son humour et son engagement envers les Prairies étaient incomparables.

« Parlementaire dévoué, Jim a commencé sa carrière en politique en 1988, lorsqu'il est devenu le représentant élu de Fort Rouge à l'Assemblée législative du Manitoba. Il a été élu à la Chambre des communes en 2015 et a assumé divers rôles pendant ses années au palier fédéral, notamment celui de ministre des Ressources naturelles, de ministre de la Diversification du commerce international et, plus récemment, de représentant spécial pour les Prairies. Jim avait auparavant travaillé comme musicien et journaliste. Il était un chef d'entreprise et leader communautaire respecté et un bénévole dévoué. Il a reçu de nombreux prix et distinctions, dont la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II et l'Ordre du Manitoba.

« Jim a démontré un dévouement et une passion manifestes en travaillant pour la population jusqu'à la toute fin de sa vie : la semaine dernière encore, à la Chambre des communes, il a assisté à l'adoption de son projet de loi d'initiative parlementaire sur le développement d'une économie verte dans les Prairies. Alors qu'il luttait contre un myélome multiple et une insuffisance rénale, il se battait également pour un projet de loi qui contribuerait à bâtir un avenir meilleur et plus sain. Il savait qu'il ne s'agissait pas de son avenir, mais du nôtre et de celui de ses enfants et de ses petits-enfants. Il voulait préserver pour eux le mode de vie des Prairies, où l'on trouve de bons emplois sûrs et des économies locales florissantes. Le projet de loi met en évidence la puissance de nos ressources naturelles et humaines, qui seront le moteur de la transition vers un avenir propre, laquelle sera dirigée par les Prairies du Canada.

« Jim était à la Chambre des communes quand son projet de loi a été adopté. Là, il a parlé du pouvoir du partenariat, précisant que pour assurer la démocratie, il fallait renforcer notre tissu national, lequel est tissé des nombreux fils qui font du Canada l'envie du monde entier. Jim était un bâtisseur de ponts. Il cherchait à unir les gens - des deux côtés de la Chambre des communes, de toutes les régions de notre pays et de tous les milieux et horizons. Le partenariat est au cœur même de son projet de loi - c'est une valeur fondamentale qu'il mettait en pratique chaque jour dans son travail au Parlement.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Jim alors que nous pleurons son décès. Nous n'oublierons jamais les contributions qu'il a apportées à notre pays ni son engagement à lutter pour les Winnipégois, les Manitobains et tous les Canadiens. Que son souvenir soit une bénédiction. »

