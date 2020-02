Déclaration du premier ministre concernant le décès de l'honorable David P. Smith

OTTAWA, le 27 févr. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de l'honorable David P. Smith :

« C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de David P. Smith, ancien sénateur et député.

« David a toujours été un passionné de la politique. Il a consacré sa vie à la promotion d'une démocratie forte et saine et il a toujours soutenu celles et ceux qui souhaitaient travailler dans les institutions publiques. Il savait que la chose la plus précieuse qu'un député puisse gagner est la confiance des Canadiens. Le fait qu'il était respecté et aimé des gens de toutes les allégeances politiques témoigne de sa sagesse et de son sens de l'humour.

« Que ce soit pour son travail sur la Colline, au sein du conseil municipal de Toronto, de la Chambre des communes ou encore du Sénat, David a contribué à bâtir un Canada meilleur et plus inclusif. Véritable champion de l'égalité, il nous laisse en héritage l'important travail qu'il a accompli pour que les droits des personnes handicapées soient enchâssés dans la Charte canadienne des droits et libertés.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos condoléances à sa famille et à ses amis. »

