OTTAWA, ON, le 13 mars 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de l'ancienne députée Kim Rudd :

« C'est avec une grande tristesse que j'ai appris aujourd'hui le décès de Kim Rudd, ancienne députée de Northumberland--Peterborough-Sud.

« Kim a défendu sans relâche et de manière réfléchie les intérêts des Canadiens. Pendant son mandat au Parlement, de 2015 à 2019, elle s'est consacrée au service de sa communauté et des Canadiens vivant en milieu rural. Elle a fait avancer des dossiers importants, notamment le logement abordable, les services à large bande en milieu rural et les soins de santé. En tant que secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles, elle a défendu les intérêts des travailleurs du secteur de l'énergie du Canada et a contribué à faire progresser la lutte contre les changements climatiques.

« Kim a apporté des contributions au Canada qui vont bien au-delà de sa vie politique. Avant de se lancer en politique, elle a été présidente de la Chambre de commerce de Cobourg et présidente et propriétaire du campus de Cobourg du Willis College. Elle a également été une entrepreneuse prospère et s'est vu décerner un prix lors de la cérémonie des Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin RBC en reconnaissance du leadership qu'elle a exercé au sein de sa communauté. Cofondatrice d'une garderie à Cobourg, elle avait à cœur d'élargir les services de garde et de permettre aux parents de mieux concilier leur travail et leur vie familiale.

« Lorsque je lui ai parlé la semaine dernière, j'ai été inspiré par son optimisme à l'égard de notre pays. Kim croyait vraiment au Canada et aux Canadiens - et sa générosité a touché des milliers de personnes.

« Nous garderons tous de bons souvenirs de Kim. Elle manquera beaucoup à son mari bien-aimé Tom Rudd; à sa fille Alison Rudd et son épouse Kathy Johnson; à sa fille Stefanie Rudd et son époux Ziyad Sidawi; ainsi qu'à ses petits-enfants Morgan Johnson, Avery Koehn, Hobie Johnson-Rudd et son épouse Ridhi Sharma, et Amira Sidawi. Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis. Kim nous laisse un héritage empreint de gentillesse, de chaleur et d'une force remarquable. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]