OTTAWA, ON, le 30 avril 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la tragédie survenue au mont Méron, en Israël, qui a coûté la vie à des dizaines de personnes, dont deux Canadiens :

« J'ai été profondément troublé et attristé d'apprendre le décès de deux Canadiens dans la tragédie survenue lors des célébrations de Lag BaOmer au mont Méron.

« Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances aux familles et aux amis de ceux qui ont perdu un proche au mont Méron, et nous souhaitons un rétablissement rapide et complet aux nombreux blessés.

« Nous partageons le deuil d'Israël et de la communauté juive du Canada, et nous sommes prêts à apporter notre aide par tous les moyens possibles. Le personnel de notre ambassade à Tel-Aviv fournit une aide consulaire et collabore avec les autorités israéliennes en cette période difficile.

« Les citoyens canadiens en Israël qui ont besoin d'une aide consulaire d'urgence doivent communiquer avec l'ambassade du Canada à Tel-Aviv, au 972 3 636 3300, ou avec le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence d'Affaires mondiales Canada, en composant le +1 613 996 8885 (appel à frais virés si ce service est offert) ou en envoyant un courriel à [email protected]. »

