OTTAWA, ON, le 14 août 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de citoyens canadiens dans l'explosion au Liban :

« Aujourd'hui, je me joins aux Canadiens partout au pays pour pleurer la perte de deux citoyens canadiens dans l'explosion tragique à Beyrouth, au Liban.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances à leurs familles et amis qui pleurent cette tragédie. Nos pensées accompagnent les Canadiens blessés ou disparus au Liban ainsi que les communautés libano-canadiennes qui s'inquiètent pour leurs proches alors que les efforts de recherche se poursuivent.

« Tandis que la situation au Liban continue d'évoluer, notre priorité absolue est de veiller à ce que les Canadiens et leurs familles qui ont été touchés par l'explosion disposent de l'aide consulaire nécessaire pour traverser cette période difficile. Le Canada met en place un groupe de travail sur le Liban pour soutenir la prestation des services consulaires et répondre aux questions liées à l'immigration. De plus, les citoyens libanais qui se trouvent temporairement au Canada ont également la possibilité de prolonger leur séjour s'ils ne peuvent pas rentrer chez eux en raison de l'explosion.

« Le Canada continuera de se tenir aux côtés des Libanais et de les appuyer alors qu'ils entament la tâche difficile de rebâtir leurs vies et leur ville. Le gouvernement du Canada a fourni une aide de 30 millions de dollars à la suite de l'explosion pour aider des partenaires de confiance à répondre aux besoins humanitaires immédiats et à soutenir les efforts de redressement. À cet égard, nous égalons les dons versés généreusement par les Canadiens par l'intermédiaire du Fonds de secours pour le Liban, jusqu'à concurrence de 5 millions de dollars. Nous continuerons de travailler avec la communauté internationale afin de déterminer la meilleure façon de soutenir les efforts visant à répondre aux besoins urgents sur le terrain.

« Les Canadiens qui se trouvent au Liban et qui ont besoin d'une aide consulaire d'urgence doivent communiquer avec l'ambassade du Canada à Beyrouth au 961 (4) 726-700 ou par courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Ils peuvent aussi communiquer avec le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence d'Affaires mondiales Canada au +1 613-996-8885 ou à l'adresse suivante : [email protected]. »

