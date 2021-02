OTTAWA, ON, le 5 févr. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de Christopher Plummer :



« Aujourd'hui, le Canada et le monde ont perdu l'un de nos acteurs les plus emblématiques et les plus aimés, Christopher Plummer.

« Que ce soit sur la scène, au cinéma ou à la télévision, M. Plummer a exercé son art avec sérieux, dignité et passion durant une carrière qui s'est échelonnée sur plus de six décennies. Pilier de longue date du Festival de Stratford, au Canada, il s'est également produit sur Broadway et a joué dans plus de 150 films, séries télévisées et miniséries. Il a donné vie à de nombreux personnages qu'il a réussi à nous faire aimer et chérir, qu'il s'agisse du capitaine von Trapp, de Richard III ou du général Chang dans Star Trek.

« Le talent de M. Plummer lui a valu de nombreuses accolades. Il s'est vu décerner un Oscar, un prix BAFTA, un prix Génie, un Golden Globe, deux Tony, deux Emmy, le Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle pour l'ensemble de ses réalisations ainsi qu'un prix pour l'ensemble de ses réalisations de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision. M. Plummer s'est vu remettre des doctorats honorifiques de plusieurs universités, a été fait Compagnon de l'Ordre du Canada et a été intronisé dans l'Allée des célébrités canadiennes et au American Theater Hall of Fame.

« M. Plummer était un acteur intemporel qui a diverti des millions de gens aux quatre coins du monde et a inspiré de nombreuses personnes à faire carrière dans les arts. Il était un véritable gentleman et un professionnel accompli. Sa présence, sur scène comme hors scène, nous manquera énormément. Au nom de tous les Canadiens, j'offre mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à ses nombreux admirateurs. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/