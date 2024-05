OTTAWA, ON, le 13 mai 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès d'Arthur L. Irving :

« C'est avec tristesse que j'ai appris aujourd'hui le décès d'Arthur L. Irving, philanthrope et chef d'entreprise canadien accompli et respecté.

« Fier Néo-Brunswickois, M. Irving a rejoint l'entreprise de son père, Irving Oil, en 1951. Sous sa gouverne, l'entreprise est devenue l'un des principaux employeurs et créateurs d'emplois au Canada, faisant de M. Irving un symbole de l'entrepreneuriat et de la réussite au Canada.

« M. Irving a travaillé au sein de l'entreprise pendant 73 ans, occupant le rôle de président émérite de celle-ci à la fin de son impressionnante carrière. En 2008, avec ses frères Jim et Jack, il a été intronisé au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne. En reconnaissance des contributions qu'il a apportées, M. Irving a été nommé Officier de l'Ordre du Canada en 2002 et membre de l'Ordre du Nouveau-Brunswick en 2012.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes plus sincères condoléances à la famille, aux amis et à tous les proches de M. Irving. Il nous manquera énormément, et nous ne l'oublierons jamais. »

