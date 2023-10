OTTAWA, ON, le 14 oct. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la situation humanitaire dans la bande de Gaza :

« Le Canada est vivement préoccupé par la situation humanitaire désastreuse dans la bande de Gaza. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos alliés et partenaires dans la région afin de prendre toutes les mesures possibles pour soutenir les citoyens canadiens touchés, y compris ceux qui ont besoin d'aide pour quitter la bande de Gaza, la Cisjordanie ou Israël le plus rapidement possible et en toute sécurité.

« Il est essentiel de mettre en place un corridor humanitaire pour assurer l'accès rapide et sans entrave du personnel de secours et répondre aux besoins urgents des civils à Gaza. Il faut assurer le respect du droit international, y compris du droit humanitaire et des droits de la personne, ainsi que la protection des civils, des journalistes, des travailleurs humanitaires et du personnel médical. La perte de vies civiles est profondément troublante. Nous adressons nos sincères condoléances à tous ceux dont les familles et les communautés ont été touchées. Les Canadiens et les gens du monde entier doivent soutenir fermement la protection des civils, qu'ils soient israéliens ou palestiniens.

« Le Canada continuera de répondre aux besoins humanitaires urgents de la population civile de Gaza. Notre engagement initial consistant à verser 10 millions de dollars en aide humanitaire à des partenaires de confiance permettra de fournir de la nourriture, de l'eau, une aide médicale d'urgence et des services de protection aux personnes touchées par la crise à Gaza, en Cisjordanie et en Israël, sans qu'aucune somme ne soit versée au Hamas. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux, notamment dans le cadre de la visite que la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, effectue actuellement dans la région.

« Le terrorisme sera toujours indéfendable. Rien ne peut justifier les actes de terreur du Hamas et le meurtre, la mutilation et l'enlèvement de civils israéliens. Le Hamas ne représente pas le peuple palestinien ni les aspirations légitimes de ce dernier. Le Canada soutient pleinement le droit d'Israël de se défendre conformément au droit international. Nous continuons de demander la libération immédiate de tous les otages et exigeons qu'ils soient traités conformément au droit international.

« Le Canada soutient fermement le droit des Israéliens et des Palestiniens de vivre en paix et en sécurité, dans la dignité et sans crainte. »

Les Canadiens qui se trouvent dans la zone touchée ou près de la zone touchée devraient consulter nos Conseils aux voyageurs, qui sont mis à jour régulièrement, et procéder à l'Inscription des Canadiens à l'étranger.

Pour obtenir une aide consulaire d'urgence, les Canadiens peuvent communiquer avec le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence d'Affaires mondiales Canada, qui est ouvert 24 heures par jour, 7 jours par semaine :

Par téléphone : +1 613-996-8885

Par message texte : +1 613-686-3658

Par WhatsApp : +1 613-909-8881

Par Telegram : Urgence Canada à l'étranger

Par Signal : +1 613-909-8087

Par courriel : [email protected]

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]