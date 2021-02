OTTAWA, ON, le 6 févr. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la sélection du prochain premier ministre de la Nouvelle-Écosse :

« Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à féliciter Iain Rankin d'être devenu le chef du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse et le prochain premier ministre de la province.

« J'ai hâte de travailler de près avec M. Rankin afin de continuer de faire tout ce qu'il faut, aussi longtemps qu'il le faudra, pour protéger et soutenir les Néo-Écossais et tous les Canadiens pendant cette période difficile. Ensemble, nous poursuivrons la lutte contre la COVID-19, bâtirons une économie qui profite à tout le monde et ferons avancer les dossiers qui sont les plus importants pour la province. C'est en tirant parti de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, en donnant accès à un Internet rapide et fiable aux communautés rurales et en investissant dans l'énergie propre que nous pourrons créer de nouveaux emplois pour la classe moyenne. Nous pourrons aussi renforcer les communautés locales et rebâtir en mieux, et ce, pour le bien de toute la population de la Nouvelle-Écosse.

« J'aimerais également remercier Stephen McNeil pour ses nombreuses années au service de la Nouvelle-Écosse et du Canada. Son leadership et son dévouement envers les Néo-Écossais ont favorisé la croissance économique et permis de bâtir des communautés inclusives. Récemment, il a travaillé sans relâche pour protéger la santé des Néo-Écossais et les soutenir face à la pandémie. Je suis reconnaissant envers le premier ministre McNeil pour sa précieuse collaboration. Je lui offre, ainsi qu'à sa famille, mes meilleurs vœux pour l'avenir. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/