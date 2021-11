OTTAWA, ON, le 17 nov. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la sélection de PJ Akeeagok comme nouveau premier ministre du Nunavut :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite PJ Akeeagok, qui a été sélectionné comme nouveau premier ministre du Nunavut par le Forum du leadership du Nunavut.

« Le gouvernement du Canada continue de travailler avec ses partenaires territoriaux au Nunavut pour soutenir l'intervention en cours menée en réponse à la contamination qui a affecté l'approvisionnement en eau potable à Iqaluit. Des membres des Forces armées canadiennes sont actuellement à Iqaluit, où ils aident à gérer cette urgence et à fournir de l'eau potable qui sera distribuée aux résidents.

« Alors que nous rebâtissons après la pandémie de COVID-19, nous continuerons de prendre des mesures pour façonner un avenir où les communautés du Nord et de l'Arctique sont prospères, fortes et en sécurité. En se fondant sur le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada, le gouvernement du Canada continuera également de travailler avec ses partenaires autochtones, territoriaux et provinciaux pour s'assurer que les Inuits, les Nunavummiut et tous les résidents du Nord ont accès aux mêmes services et possibilités que les autres Canadiens.

« Je suis impatient de collaborer de près avec le premier ministre Akeeagok et le gouvernement du Nunavut dans des dossiers prioritaires, notamment pour faire face aux effets des changements climatiques dans le Nord, fournir aux Nunavummiut des logements et des services de garde abordables et faire progresser la réconciliation avec les Inuits et les autres partenaires autochtones. Les Nunavummiut continueront de tracer la voie à suivre alors que nous poursuivons ensemble nos efforts en vue du transfert des responsabilités, afin de donner au Nunavut plus de contrôle sur les décisions concernant ses terres, ses ressources et son avenir économique.

« Je remercie Joe Savikataaq pour les contributions qu'il a apportées au Nunavut et au Canada pendant son mandat de premier ministre, et je lui souhaite la meilleure des chances dans son rôle au sein de la sixième Assemblée législative du Nunavut. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

https://pm.gc.ca/