Déclaration du premier ministre concernant la remise du Prix Nobel de physique à James Peebles

OTTAWA, le 8 oct. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la remise du Prix Nobel de physique 2019 au physicien canadien James Peebles (Ph. D.) :

« Aujourd'hui, je me joins aux Canadiens et à la communauté scientifique internationale pour féliciter M. James Peebles, l'un des lauréats du prix Nobel de cette année en physique, pour ses découvertes théoriques en cosmologie physique.

« Né à Winnipeg, au Manitoba, M. Peebles a terminé ses études de premier cycle à l'Université du Manitoba et a obtenu son doctorat à Princeton University, où il sert actuellement à titre de Albert Einstein Professor of Science. Les réalisations exceptionnelles qu'il a accomplies pendant sa carrière s'étalant sur plusieurs décennies ainsi que son amour de la science ont façonné notre conception fondamentale de l'histoire de l'univers.

« James Peebles partage la moitié du prix Nobel de physique avec Michel Mayor (Ph. D.) et Didier Queloz (Ph. D.) de l'Université de Genève, qui le reçoivent pour leur contribution à notre compréhension de l'évolution de l'univers et de la place de la Terre dans le cosmos. M. Queloz occupe également un poste à la University of Cambridge.

« Au nom de tous les Canadiens, je félicite M. Peebles pour sa réussite remarquable et le remercie de nous inciter tous et toutes à mieux comprendre notre univers, pour le bien de tous les êtres humains. »

