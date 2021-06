OTTAWA, ON, le 18 juin 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la reconduction du mandat d'Antόnio Guterres au poste de secrétaire général des Nations Unies :

« Au nom de tous les Canadiens, je félicite Antόnio Guterres pour la reconduction de son mandat à titre de secrétaire général des Nations Unies.

« Au cours des quatre dernières années et demie, le secrétaire général Guterres a fait avancer des réformes visant à améliorer l'efficacité des Nations Unies et a travaillé sans relâche pour rassembler les pays afin de relever les défis qui touchent notre communauté mondiale, des changements climatiques au développement durable, en passant par la consolidation de la paix.

« En tant que neuvième secrétaire général, M. Guterres a dirigé la réponse des Nations Unies à la pandémie mondiale de COVID-19. Dans ce rôle, il a favorisé la collaboration internationale et aidé à trouver des solutions complètes et coordonnées aux répercussions de la crise sur la santé, l'aide humanitaire, les droits de la personne et la situation socio-économique à l'échelle mondiale. Cela comprend l'initiative Financement du développement à l'ère de la COVID-19 et au-delà, que le Canada a codirigée avec les Nations Unies et la Jamaïque en vue de trouver des solutions financières concrètes à la pandémie. Grâce à son leadership, le secrétaire général Guterres a contribué à ouvrir la voie à une relance économique mondiale solide qui profite à tous.

« Le Canada est un fier membre fondateur des Nations Unies. Il continuera de s'associer aux États membres du monde entier pour réduire la pauvreté, faire progresser l'égalité des sexes et promouvoir la diversité, l'inclusion et le respect des droits de la personne. Nous continuerons également de faire avancer les 17 objectifs de développement durable interconnectés qui sont énoncés dans le Programme à l'horizon 2030 des Nations Unies, le plan directeur de notre avenir collectif. Alors que nous nous remettons de la pandémie, nous restons plus que jamais déterminés à concrétiser cette vision d'un monde plus juste, plus pacifique et plus sûr, et nous saisirons toute occasion de rebâtir en mieux.

« Le Canada et les Canadiens croient au rôle inestimable que peuvent jouer des Nations Unies pertinentes et efficaces pour relever les défis du XXIe siècle, et nous continuerons de travailler avec nos partenaires pour faire des Nations Unies une institution plus forte et plus efficace. Il n'y a pas de meilleur moyen de lutter contre les inégalités et de laisser aux générations futures une planète meilleure et plus saine.

« Je me réjouis à l'idée de poursuivre mon étroite collaboration avec le secrétaire général Guterres sur ces priorités et d'autres priorités communes, et de renforcer le partenariat entre le Canada et les Nations Unies pour relever les défis mondiaux. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/