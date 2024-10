OTTAWA, ON, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la nomination de Mark Rutte au poste de secrétaire général de l'OTAN :

« Pierre angulaire de la sécurité transatlantique depuis 75 ans, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) défend la démocratie, la paix, la sécurité et l'ordre international fondé sur des règles. En tant que membre fondateur de l'OTAN, le Canada a participé à presque toutes les missions de cette dernière.

« Aujourd'hui, alors que l'Alliance est plus unie que jamais, je tiens à féliciter Mark Rutte pour sa nomination au poste de secrétaire général de l'OTAN. Sa vaste expérience et son leadership sur la scène internationale seront un atout pour l'Alliance, qui œuvre à préserver la paix et la prospérité dans le monde entier.

« En réponse à l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie, les Alliés de l'OTAN ont uni leurs forces pour déployer l'effort de défense collective le plus important depuis une génération, afin de promouvoir la stabilité et la sécurité en Europe centrale et de l'Est. Le Canada est déterminé à poursuivre ce travail essentiel, notamment en assurant le commandement du groupement tactique de l'OTAN en Lettonie.

« Alors que la Russie poursuit sa guerre d'agression et que le monde est confronté à de nouvelles menaces pour la sécurité, l'OTAN reste inébranlable. J'ai hâte de travailler avec le secrétaire général Rutte pour défendre la sécurité de la région euro-atlantique, renforcer le rôle du Canada au sein de l'OTAN et rapprocher encore davantage les membres de l'Alliance.

« Je remercie l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, pour son leadership et son partenariat avec le Canada au cours des dix dernières années. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets. »

