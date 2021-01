OTTAWA, ON, le 21 janv. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la démission de la gouverneure générale :

« J'ai reçu aujourd'hui la démission de la gouverneure générale du Canada, la très honorable Julie Payette. Mme Payette est devenue gouverneure générale le 2 octobre 2017 et a rempli ses obligations de préserver la démocratie parlementaire et de servir les Canadiens.

« Tous les employés du gouvernement du Canada ont le droit de travailler dans un milieu sain et sécuritaire, et nous prendrons toujours cette question très au sérieux. L'annonce d'aujourd'hui représente une occasion de renouveler l'équipe de direction à Rideau Hall dans le but de répondre aux préoccupations concernant le milieu de travail que des employés ont soulevées pendant l'examen.

« Pour l'instant, le juge en chef du Canada remplira les fonctions de gouverneur général de façon intérimaire. Une recommandation concernant un remplaçant sera présentée à Sa Majesté la reine Elizabeth II et annoncée en temps voulu. »

