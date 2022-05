OTTAWA, ON, le 16 mai 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant l'élection de Son Altesse le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan comme président des Émirats arabes unis :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Son Altesse le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan pour son élection au poste de président des Émirats arabes unis.

« Le Canada et les Émirats entretiennent une étroite relation, fondée sur des liens solides entre leurs populations et leurs nombreuses interactions en matière de commerce et d'investissement. Nous partageons également l'intention de renforcer la sécurité régionale et mondiale et de favoriser l'accélération du développement économique et social dans nos deux pays et dans le monde.

« Lors de la conversation que j'ai eue avec le cheikh Mohamed le mois dernier, nous avons convenu de répondre de façon concertée à la crise humanitaire qui frappe l'Ukraine et aux répercussions de la guerre sur la sécurité alimentaire mondiale. Je suis certain que, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, le cheikh Mohamed continuera d'entretenir une proche relation entre le Canada et les Émirats, comme il l'a fait lorsqu'il était prince héritier d'Abou Dhabi.

« Comme ami et partenaire des Émirats, je suis impatient de continuer à travailler avec le cheikh Mohamed pendant que nous bâtissons un avenir prospère pour les populations de nos deux pays et conjuguons nos efforts pour surmonter les défis liés à la sécurité dans la région et dans le monde. »

