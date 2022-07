OTTAWA, ON, le 8 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet de l'assassinat de l'ancien premier ministre du Japon, Shinzo Abe :

« J'ai été profondément choqué et attristé d'apprendre l'assassinat de l'ancien premier ministre du Japon, Shinzo Abe. Le Canada condamne avec la plus grande fermeté cette attaque odieuse et est solidaire du peuple japonais pendant cette épreuve.

« Nous entretenons de précieux et profonds liens d'amitié avec le Japon - une amitié qui s'est resserrée considérablement lorsque M. Abe était premier ministre. C'était un dirigeant dévoué et visionnaire et un proche ami du Canada. Nous maintenons notre engagement à l'égard de la vision commune d'une région indo-pacifique libre et ouverte que le premier ministre Abe et moi avions convenu de défendre au cours de sa visite à Ottawa en avril 2019.

« Le Canada et le Japon ont en commun un engagement inébranlable à l'égard de leurs valeurs démocratiques, notamment des élections libres, justes et exemptes de violence et d'intimidation. Cet acte de violence insensé, commis en pleine période électorale, est troublant au plus haut point. Nous nous opposerons toujours à toute forme de violence, de menace et d'intimidation qui minent nos démocraties.

« Au nom de tous les Canadiens, j'offre mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de l'ancien premier ministre Abe et au peuple japonais, qui pleurent cette immense perte. Tu nous manqueras, cher ami. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]