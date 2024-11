OTTAWA, ON, le 26 nov. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban :

« Le Canada salue l'accord de cessez-le-feu intervenu entre Israël et le Liban, qui entre en vigueur à 4 h 00, heure locale. Il s'agit d'une étape essentielle pour assurer la stabilité et la sécurité dans la région. Nous remercions les États-Unis d'Amérique et la France des efforts qu'ils ont déployés pour que cet accord soit conclu.

« La cessation des hostilités aidera à créer les conditions propices pour désamorcer encore davantage les tensions, stabiliser la frontière entre Israël et le Liban, rétablir pleinement la souveraineté, l'intégrité territoriale et la stabilité du Liban, protéger Israël contre la menace que représentent le Hezbollah et d'autres organisations terroristes ayant établi leur base d'opérations au Liban et permettre aux citoyens déplacés de rentrer chez eux en toute sécurité des deux côtés de la ligne bleue. Nous encourageons toutes les parties à mettre pleinement en œuvre cet accord.

« Nous défendrons toujours le droit d'Israël d'exister dans la paix et la sécurité. Les actes hautement déstabilisants de l'Iran dans l'ensemble du Moyen-Orient par l'intermédiaire de groupes terroristes mandataires et de groupes armés doivent cesser. Le Canada s'attend à ce que le droit international soit maintenu et respecté.

« Le Canada réitère son appel à l'instauration d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza, au dépôt des armes par le Hamas, à la libération sans condition de tous les otages, y compris la dépouille de Judih Weinstein, à l'augmentation considérable et soutenue du flux d'aide humanitaire et à la fin du conflit. Nous exhortons toutes les parties prenantes à protéger les populations civiles.

« Nous sommes déterminés à prendre des mesures irréversibles pour parvenir à une solution à deux États qui permettra aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre côte à côte à l'intérieur de frontières internationalement reconnues dans la paix, la sécurité et la dignité.

« Par ailleurs, nous offrons nos sincères condoléances aux familles des victimes civiles en Israël, à Gaza et au Liban. L'accord conclu aujourd'hui doit nous aider à cheminer collectivement vers une paix et une sécurité durables pour les Israéliens, les Palestiniens, les Libanais et les populations de la région. »

