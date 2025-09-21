OTTAWA, ON, le 21 sept. 2025 /CNW/ - « Depuis 1947, tous les gouvernements canadiens ont appuyé une solution à deux États en faveur d'une paix durable au Moyen-Orient. Cette politique avait pour vision la création d'un État de Palestine souverain, démocratique et viable, bâtissant son avenir côte à côte avec l'État d'Israël, en paix et en sécurité.

Pendant plusieurs décennies, le Canada a cru à cet objectif en s'attendant à ce qu'il y ait éventuellement un règlement négocié. Malheureusement, cette possibilité a peu à peu été compromise, jusqu'à devenir presque inenvisageable, notamment pour les raisons suivantes :

la menace omniprésente que représente le terrorisme du Hamas pour Israël et son peuple, qui a culminé en un attentat terroriste haineux le 7 octobre 2023, ainsi que le rejet violent et de longue date par le Hamas du droit d'Israël d'exister et d'une solution à deux États.

l'aménagement accéléré de colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est et, pendant ce temps, la montée de la violence des colons envers les Palestiniens.

certaines mesures telles que le Projet de colonie E1 et le vote tenu cette année par la Knesset demandant l'annexion de la Cisjordanie.

la participation du gouvernement israélien à la catastrophe humanitaire à Gaza , notamment en empêchant l'accès à la nourriture et à d'autres articles humanitaires essentiels.

Le Hamas a terrorisé le peuple israélien et opprimé le peuple de Gaza, ce qui a engendré d'horribles souffrances. Le Hamas doit impérativement libérer tous les otages, se désarmer complètement et ne jouer aucun rôle dans la gouvernance future de la Palestine. Le Hamas a volé le peuple palestinien, l'a privé de sa vie et de sa liberté et ne peut en aucun cas lui dicter son avenir.

De façon méthodique, le gouvernement israélien actuel prend des mesures pour empêcher l'établissement d'un État palestinien. Il poursuit sans relâche l'expansion des colonies cisjordaniennes, ce qui est illégal au regard du droit international. Sa constante agression contre Gaza a fait des dizaines de milliers de morts civils, forcé le déplacement de plus d'un million de personnes et causé une famine dévastatrice qui aurait pu être évitée et constitue une violation du droit international. Désormais, le gouvernement israélien actuel soutient haut et fort "qu'il n'y aura pas d'État de Palestine".

C'est dans ce contexte que le Canada reconnaît l'État de Palestine et offre de travailler en partenariat afin de porter la promesse d'un avenir pacifique pour l'État de Palestine et l'État d'Israël. Le Canada inscrit cette mesure dans le cadre d'un effort international concerté visant à préserver la possibilité d'une solution à deux États. Le Canada ne se berce pas d'illusions : il sait que cette reconnaissance n'est pas la panacée. Cependant, elle s'harmonise pleinement avec les principes d'autodétermination et les droits fondamentaux de la personne inscrits dans la Charte des Nations Unies et les politiques préconisées par le Canada depuis des générations.

La reconnaissance d'un État de Palestine dirigé par l'Autorité palestinienne donne des outils de plus à ceux qui souhaitent une coexistence pacifique et la fin du Hamas. Elle ne légitime pas le terrorisme ni ne le cautionne. De plus, elle ne compromet aucunement le soutien inébranlable du Canada à l'égard de l'État d'Israël, de son peuple et de sa sécurité - une sécurité qui ne pourra être garantie qu'à l'atteinte d'une solution globale à deux États.

L'Autorité palestinienne s'est engagée directement auprès du Canada et de la communauté internationale à mener des réformes essentielles, notamment de réformer en profondeur sa gouvernance, de tenir des élections générales en 2026 dans lesquelles le Hamas ne pourra jouer aucun rôle et de démilitariser l'État palestinien. Le Canada intensifiera les efforts qu'il déploie pour aider l'Autorité palestinienne à mettre en œuvre son programme de réformes, pour lequel des progrès ont d'ailleurs déjà été constatés. De concert avec ses partenaires internationaux, le Canada appuie l'élaboration d'un plan de paix crédible pour la Palestine et favorise sa gouvernance démocratique et une prise de mesures claires assurant sa sécurité ainsi que l'acheminement soutenu et à grande échelle d'une aide humanitaire partout à Gaza. »

