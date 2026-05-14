Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
14 mai, 2026, 19:34 ET
OTTAWA, ON, le 14 mai 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Calgary (Alberta)
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11 h 35
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Le premier ministre prononcera une brève allocution et participera à une cérémonie de signature avec la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, concernant un accord de mise en œuvre visant à renforcer la collaboration dans le domaine de l'énergie et à bâtir une économie plus forte, plus compétitive et plus durable.
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Note à l'intention des médias :
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11 h 50
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Le premier ministre rencontrera la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith.
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Fermé aux médias
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13 h 10
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Le premier ministre rencontrera des travailleurs de métiers spécialisés syndiqués.
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Note à l'intention des médias :
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13 h 25
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Le premier ministre tiendra un court point de presse.
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Notes à l'intention des médias :
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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