Le vendredi 15 mai 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

14 mai, 2026, 19:34 ET

OTTAWA, ON, le 14 mai 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Calgary (Alberta)


11 h 35

Le premier ministre prononcera une brève allocution et participera à une cérémonie de signature avec la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, concernant un accord de mise en œuvre visant à renforcer la collaboration dans le domaine de l'énergie et à bâtir une économie plus forte, plus compétitive et plus durable.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool


11 h 50

Le premier ministre rencontrera la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith.



Fermé aux médias


13 h 10

Le premier ministre rencontrera des travailleurs de métiers spécialisés syndiqués.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool


13 h 25

Le premier ministre tiendra un court point de presse.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés de se présenter au plus tard à 12 h 30.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

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