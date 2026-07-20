Déclaration du premier ministre Carney pour féliciter le nouveau premier ministre du Royaume-Uni, Andy Burnham

OTTAWA, ON, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- « Au nom des Canadiennes et des Canadiens, je félicite Andy Burnham, qui est devenu premier ministre du Royaume-Uni.

Le Canada et le Royaume-Uni sont unis par une histoire commune, des relations de longue date et des liens profonds entre leurs populations. Le Royaume-Uni est le premier partenaire commercial du Canada en Europe. Depuis 2024, les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté d'un tiers, pour atteindre 85 milliards de dollars par année.

Au cours de la dernière année, ce partenariat s'est rapidement élargi. Grâce à une coopération accrue dans les secteurs de l'énergie, des minéraux critiques et de l'intelligence artificielle, nous renforçons nos industries de la défense et nos chaînes d'approvisionnement, nous mettons à profit nos bases militaires pour permettre à nos forces armées de s'entraîner conjointement, et nous soutenons l'Ukraine par le biais de la Coalition des volontaires.

Je me réjouis à l'idée de travailler avec le premier ministre Burnham pour renforcer la sécurité, la stabilité et la prospérité des deux côtés de l'Atlantique.

Je tiens à remercier l'ancien premier ministre, Sir Keir Starmer, pour son leadership, son engagement d'une vie à servir la population britannique et son partenariat dans le renforcement des liens historiques entre nos deux nations. Tout au long de son mandat et face à des défis exceptionnels, le premier ministre Starmer a agi avec intégrité et détermination, dans un esprit de collaboration. Grâce à ses efforts, le monde est plus sûr et les Alliés sont plus unis. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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