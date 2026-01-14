OTTAWA, ON, le 14 janv. 2026 /CNW/ - « Aujourd'hui, les communautés tamoules du Canada et du monde entier célèbrent le début du Thaï Pongal.

Cette fête sacrée est une occasion de rendre grâce pour les récoltes et la promesse d'un nouveau départ. Au cours des quatre prochains jours, familles et amis se réuniront pour partager des plats de riz sucré, orner leurs logements de motifs aux couleurs vives appelés kolams et envisager l'année qui vient avec optimisme.

Le Canada accueille l'une des plus vastes communautés tamoules du monde. En ce début des célébrations du Thaï Pongal, nous saluons les nombreuses contributions des Canadiennes et Canadiens d'origine tamoule qui ont aidé à bâtir notre pays.

J'offre mes meilleurs vœux à toutes les personnes qui célèbrent le Thaï Pongal. »

