OTTAWA, ON, le 17 févr. 2026 /CNW/ - « Aujourd'hui, les communautés d'Asie de l'Est et du Sud-Est au Canada et dans le monde entier célèbrent le Nouvel An lunaire et marquent le début de l'année du Cheval.

Le Nouvel An lunaire est un moment de renouveau, une occasion pour parents et amis de se réunir afin de célébrer et d'envisager l'avenir avec espoir. Il nous rappelle de revenir sur les moments qui nous ont apporté de la joie et de penser aux personnes qui leur ont donné du sens.

Cette journée est également l'occasion de reconnaître les contributions qu'ont apportées les Canadiennes et les Canadiens d'origine asiatique, en tant qu'entrepreneurs, innovateurs, artistes et dirigeants communautaires, pour bâtir notre pays. L'année du Cheval symbolise l'énergie, la détermination et le progrès - des valeurs fondamentales du Canada qui traduisent bien l'esprit des communautés canadiennes d'origine asiatique et les incitent à contribuer à un avenir commun plus prometteur.

Je souhaite un joyeux Nouvel An lunaire à tous ceux et celles qui le célèbrent. »

