OTTAWA, ON, le 11 nov. 2025 /CNW/ - « Aujourd'hui, nous rendons hommage au service des femmes et des hommes courageux qui ont répondu à l'appel du devoir. Aux personnes qui ont sacrifié des années loin de leurs proches, à celles qui sont revenues du combat changées à jamais, et à celles qui ne sont jamais rentrées chez elles.

Dans un monde de plus en plus dangereux et divisé, se souvenir, c'est faire preuve de vigilance. Notre souveraineté et notre sécurité, et celles de nos alliés, ne sont pas garanties. Les femmes et les hommes des Forces armées canadiennes les protègent chaque jour. Ils se rendent rapidement sur le terrain lors de feux de forêt et d'inondations, acheminent de l'aide vitale par voie aérienne, veillent à la protection de l'Arctique et défendent le flanc oriental de l'OTAN. Lorsque les gens voient la feuille d'érable sur une manche ou à l'arrière d'un camion, ils y voient de l'espoir et de l'aide.

Aujourd'hui, nous marquons une pause pour nous souvenir de ces gestes de dévouement héroïque. Nous nous souvenons que nos droits, nos libertés et notre mode de vie sont le résultat de luttes et de victoires menées par des Canadiens et des Canadiennes qui répondent à l'appel.

N'oublions jamais. »

