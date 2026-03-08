Le lundi 9 mars 2026 English

Cabinet du Premier ministre du Canada

08 mars, 2026, 19:35 ET

OTTAWA, ON, le 8 mars 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)


10 h 30           

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, Rob Lantz.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

19 h 15           

Le premier ministre assistera à un iftar communautaire.



Fermé aux médias

