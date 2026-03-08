Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
08 mars, 2026, 19:35 ET
OTTAWA, ON, le 8 mars 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
10 h 30
Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, Rob Lantz.
Note à l'intention des médias :
19 h 15
Le premier ministre assistera à un iftar communautaire.
Fermé aux médias
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
