OTTAWA, ON, le 22 nov. 2025 /CNW/ - « Aujourd'hui, nous nous souvenons des millions d'Ukrainiens qui ont souffert ou sont décédés pendant l'Holodomor, un génocide commis par le régime soviétique de Joseph Staline en 1932 et 1933 et une tentative délibérée d'affamer et d'éradiquer le peuple ukrainien, et pourtant, l'Ukraine a su traverser cette épreuve.

Pendant des siècles, la Russie a cherché à dominer l'Ukraine. L'Ukraine s'est invariablement défendue avec une détermination remarquable, que ce soit sur le champ de bataille, dans ses communautés ou par son attachement indéfectible à sa souveraineté, à son territoire et à son patrimoine.

Aujourd'hui, l'Ukraine est encore une fois menacée. Le président Poutine suit les traces de ses prédécesseurs. Il menace le ciel et les villes de l'Ukraine et détruit ses champs. Notre message au peuple ukrainien est donc le suivant : votre cause est la nôtre. Nous sommes à vos côtés, aujourd'hui et pour toujours.

Depuis l'invasion russe à grande échelle, le Canada a fourni près de 22 milliards de dollars en aide multidimensionnelle à l'Ukraine, dont plus de 12 milliards de dollars en soutien financier direct, ce qui fait du Canada l'un des plus importants pays contributeurs au rétablissement et à la reconstruction du pays.

De nos jours, la force dont l'Ukraine fait preuve est la plus grande leçon servie à ceux qui tentent de l'effacer. Le régime soviétique a essayé de nier l'Holodomor, mais nous avons le devoir de nous souvenir de ces événements pour toujours. En ce Jour commémoratif de l'Holodomor, nous honorons la mémoire des victimes innocentes et sommes solidaires des communautés ukrainiennes au Canada et dans le monde.

Slava Ukraini. »

