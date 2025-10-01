OTTAWA, ON, le 1er octobre 2025 /CNW/ - « Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives du Canada et du monde entier célébreront Yom Kippour, le jour le plus sacré du judaïsme.

Yom Kippour marque la fin des dix jours de repentance, une période sacrée consacrée à la réflexion, au renouveau et à la recherche du pardon. Pendant que nous célébrons ce jour sacré, nous devons également nous souvenir de l'immense contribution des Canadiens juifs qui ont aidé à bâtir notre pays et qui continuent à le rendre plus fort aujourd'hui.

Pour de nombreuses personnes, cette journée de réflexion survient à un moment de chagrin ou de crainte pour leur sécurité fondamentale. Lorsque nous célébrons la résilience du peuple juif, nous devons également affronter et condamner les menaces croissantes qui pèsent sur leurs communautés. Le mois dernier, le gouvernement a présenté un nouveau projet de loi visant à lutter contre la montée effrayante de l'antisémitisme et à protéger les édifices et les lieux religieux et culturels. Notre gouvernement lutte contre la haine afin qu'ensemble, nous puissions bâtir un pays où les Juifs peuvent vivre ouvertement, librement et en toute sécurité.

À toutes les personnes qui célèbrent cette fête au pays ou ailleurs dans le monde, je souhaite un Yom Kippour riche de sens et vous offre mes meilleurs vœux pour l'année juive 5786.

G'mar chatima tova. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]