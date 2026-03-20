OTTAWA, ON, le 20 mars 2026 /CNW/ - « Norouz, qu'on appelle également le Nouvel An persan, marque l'arrivée du printemps et offre la promesse d'un renouveau pour des millions de personnes au Canada et dans le monde entier, notamment les communautés iraniennes, kurdes, afghanes et d'Asie centrale.

Aujourd'hui, familles et amis se rassemblent autour de la table des Haft sîn pour partager des repas, lire des poèmes et accueillir l'année qui vient avec optimisme. C'est également un temps où les proches s'arrêtent pour réfléchir aux moments de joie vécus au cours de la dernière année et pour penser aux personnes qui ont rendu ces moments si précieux.

En cette période marquée par une incertitude profonde pour les Canadiennes et Canadiens qui ont des liens avec des personnes et des communautés partout au Moyen-Orient, cet esprit de renouveau et d'optimisme revêt une importance particulière. Les moments qui rassemblent les gens et renforcent notre sentiment d'appartenance peuvent constituer une source de paix et de stabilité.

Norouz met en valeur la force qui découle de la diversité du Canada. Les communautés qui célèbrent Norouz nous ont aidés à bâtir un pays plus prospère et plus résilient.

Je souhaite un joyeux Norouz à toutes les personnes qui célèbrent cette fête.

Har Ruz etan Nowruz, Nowruz etan Pyrouz. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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