OTTAWA, ON, le 30 sept. 2025 /CNW/ - « La réconciliation est une tâche générationnelle, vécue et pratiquée chaque jour. En cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et Journée du chandail orange, nous rendons hommage aux Survivants et aux enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux - et nous réfléchissons à l'héritage dévastateur et aux répercussions persistantes du système des pensionnats indiens.

Les pensionnats sont une vérité que les Survivants ont portée alors que les gouvernements ne le faisaient pas. Une vérité racontée plus de 6 600 fois devant la Commission de vérité et réconciliation, afin que les gouvernements ne puissent plus dire "nous ne savions pas". Au cours de ce long et douloureux chapitre de notre histoire, plus de 150 000 enfants des Premières Nations, inuits et métis ont été séparés de leur famille et de leur communauté, et privés de leur langue et de leur culture.

En tant que gouvernement et en tant que peuple, nous associons le souvenir à la responsabilité.

Le gouvernement fédéral continue de donner suite aux importants appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, notamment en appuyant les communautés autochtones dans leurs efforts visant à localiser les tombes et les lieux de sépulture anonymes et non documentés associés aux pensionnats. Nos progrès se poursuivent également en ce qui concerne les appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et la mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Nous bâtissons ensemble - dans les domaines des soins de santé, du logement, de l'éducation et des opportunités économiques -, tout en défendant les droits des Autochtones et en donnant aux communautés les moyens d'assurer leur sécurité et leur prospérité. Le nouveau gouvernement du Canada sera un partenaire indéfectible en respectant l'autodétermination, en accordant la priorité à l'équité et à la copropriété autochtones en tant que principes essentiels de la construction, et en reconnaissant qu'un véritable partenariat nécessite d'abord une compréhension commune et que la construction du Canada nécessite que les voix autochtones et non autochtones prennent la tête de la gestion commune de ce territoire.

Car s'il est essentiel de bâtir, il est tout aussi essentiel de bâtir de la bonne façon, en accordant une place fondamentale au leadership, à la prospérité et aux opportunités des peuples autochtones. La réconciliation est une tâche générationnelle, vécue et mise en pratique chaque jour.

Nous nous engageons à bâtir un avenir où les survivants seront honorés par le souvenir, la justice et un Canada plus fort. »

Pour plus de renseignements : La ligne d'écoute téléphonique nationale de Résolution des questions des pensionnats, accessible 24 heures sur 24, en toute sécurité et confidentialité, au 1-866-925-4419, fournit des services d'orientation en cas de crise aux Survivants et à leurs familles et explique comment obtenir d'autres mesures de soutien en matière de santé auprès du gouvernement du Canada. La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être offre à tous les peuples autochtones du Canada, sans frais, un service immédiat de soutien émotionnel et d'intervention en cas de crise, par téléphone et par un système de clavardage en ligne. Ce service est offert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en français et en anglais ainsi que, sur demande, en cri, en ojibway et en inuktitut. Des conseillers d'expérience sont disponibles au 1-855-242-3310 ou à espoirpourlemieuxetre.ca.

