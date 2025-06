OTTAWA, ON, le 5 juin 2025 /CNW/ - « La nature canadienne fait partie intégrante de notre identité et de notre culture. En cette Journée mondiale de l'environnement, nous affirmons notre engagement à protéger le patrimoine naturel du Canada et à le défendre pour le bien des générations futures.

« Le nouveau gouvernement du Canada créera de nouvelles aires protégées et de nouveaux parcs nationaux, favorisera la gestion environnementale par les peuples autochtones, protégera les espèces sauvages à l'intérieur et près de nos eaux côtières et préservera nos eaux douces par l'intermédiaire de la nouvelle Agence de l'eau du Canada.

« De plus, nous renforcerons les interventions de Parcs Canada en cas de catastrophes au pays et défendrons la conservation de la nature à l'échelle internationale, notamment en utilisant des technologies modernes pour mettre fin au commerce transfrontalier illégal d'espèces sauvages.

« Ensemble, nous protégerons le plus beau pays au monde et bâtirons un Canada fort et uni. »

