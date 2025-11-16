OTTAWA, ON, le 16 nov. 2025 /CNW/ - « Louis Riel a joué un rôle central dans la fondation du Manitoba et du Canada. Il y a 140 ans, Louis Riel a aidé à unir notre jeune nation.

En tant que président du gouvernement provisoire d'Assiniboia, Louis Riel envisageait une province où toutes les cultures seraient acceptées.

Face à l'injustice, Louis Riel a défendu les droits du peuple métis et les principes d'équité, de justice et d'unité. Il croyait qu'un Canada fort devait être inclusif, qu'il devait reconnaître et respecter la place qu'occupe chaque communauté qui le compose.

Cent quarante ans après l'exécution de Louis Riel, cette vision continue d'inspirer notre travail alors que nous écrivons le prochain chapitre de l'histoire du Canada.

Aujourd'hui, nous savons que Louis Riel et les Métis ont joué un rôle important dans la formation de notre pays. Nous reconnaissons et honorons le rôle déterminant qu'ils ont joué pour façonner notre histoire et le pays que nous connaissons aujourd'hui.

Notre gouvernement est déterminé à faire progresser les priorités des Métis et à bâtir ensemble un avenir meilleur. Il n'y a pas meilleur moyen de rendre hommage à Louis Riel. »

