OTTAWA, ON, le 6 oct. 2025 /CNW/ - « Ce soir, les communautés chinoises, japonaises, coréennes, vietnamiennes ainsi que d'autres communautés asiatiques célébreront la Fête de la mi-automne. Aussi appelée la Fête de la lune ou la Fête du gâteau de lune, elle offre l'occasion de se réunir avec nos proches sous la pleine lune automnale.

C'est aussi un moment où s'exprime la gratitude pour la vie, les récoltes et la famille. Cette fête honore les traditions transmises d'une génération à l'autre. Au Canada, elle nous donne l'occasion de célébrer les profondes contributions des communautés canadiennes d'origine asiatique à l'histoire, la prospérité et la vitalité du Canada.

Au nom du nouveau gouvernement du Canada, je souhaite une joyeuse Fête de la mi-automne à tous ceux qui la célèbrent. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

